Dax dreht ins Minus - Sorgenkind US-Wirtschaft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine moderaten Vormittagsgewinne nicht halten können und ist leicht ins Minus abgerutscht. Der Dax notierte zuletzt 0,19 Prozent tiefer bei 22.578,57 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,26 Prozent auf 28.952,74 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent bergab.

"Fundamental preisen die Investoren gerade eine Rezession in den USA in die Kurse ein. Alle Euphorie, die nach dem Wahlsieg Trumps die Kurse nach oben katapultierte, ist in Sorge umgeschlagen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Trump richte mit seinen Strafzöllen und Haushaltssanierungen größeren Schaden an, als er der US-Wirtschaft vor der Wahl an Wachstumsimpulsen versprochen habe.