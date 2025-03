United Legwear & Apparel Co. (ULAC) erweitert seine Präsenz in Großbritannien und der EU mit der Ernennung einer strategischen Führungskraft

Cyril Hottot, CEO von ULAC Europe BV, plant ehrgeiziges Wachstum mit einer wichtigen Ergänzung der Geschäftsführung

NEW YORK, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- United Legwear & Apparel Co. (ULAC) beschleunigt seine Expansion auf dem britischen und dem EU-Markt mit einer Reihe von strategischen Initiativen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, den Umsatz sowohl in den stationären als auch in den digitalen Kanälen zu steigern, die Kundenbindung zu stärken und die Innovation in allen Bereichen des Unternehmens zu fördern. Der jüngste Meilenstein auf diesem Weg ist die Ernennung von Branchenveteran Tony Lucia zum Präsidenten von ULAC Europe BV, der an CEO Cyril Hottot berichtet.