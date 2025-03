UNTERNEHMEN vom 11.03.2025 - 15.15 Uhr

BERLIN - Der Kochboxen-Versender Hellofresh befürchtet infolge einer schwächeren Nachfrage einen Umsatzrückgang. Vor allem im wichtigen Nordamerika-Markt stellt sich der Vorstand um Konzernchef Dominik Richter für 2025 auf einen stärkeren Umsatzschwund ein. Erneut entpuppt sich das Geschäft mit Kochboxen als Sorgenkind, während Richter weiterhin auf den Erfolg seiner Fertiggerichte hofft.

ROUNDUP 2: Henkel erwartet schwächeren Jahresstart - Kurseinbruch

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg 2024 für das laufende Jahr weiteres Wachstum. Dabei rechnen die Düsseldorfer jedoch mit einem "langsamen Start". Im Jahresverlauf dürfte sich das Wachstum dann beschleunigen. Hintergrund sind den Angaben zufolge ein schwieriges industrielles Umfeld sowie eine gedämpfte Stimmung bei Konsumenten, insbesondere in Nordamerika. Die Aktionäre lockt der Konzern mit einer höheren Dividende sowie einem Aktienrückkaufprogramm. Das half allerdings nicht; der Kurs knickte an der Börse deutlich ein.

ROUNDUP 2: Redcare hofft auf kräftiges Umsatzwachstum - Aktie an MDax-Spitze

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy will auch im laufenden Jahr kräftig wachsen. Der Umsatz soll um mindestens ein Viertel zulegen, wie die frühere Shop Apotheke am Dienstag im niederländischen Sevenum mitteilte. Das wären im schlechtesten Fall 3,0 Milliarden Euro und damit in etwa so viel, wie Analysten im Mittel auf dem Zettel haben. Dabei sollen sich die Erlöse mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland auf über 500 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Bei der Profitabilität könnte Redcare die Anleger womöglich erneut enttäuschen - oder aber positiv überraschen. An der Börse kamen die Neuigkeiten glänzend an.

ROUNDUP: Gea Group legt stärker zu als gedacht - Dividende soll steigen

DÜSSELDORF - Der Anlagenbauer Gea Group hat im abgelaufenen Jahr etwas deutlicher zugelegt als erwartet. Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft wuchsen entgegen dem Branchentrend, und das Unternehmen erreichte seine ursprünglich für 2026 gesetzten Ziele schon zwei Jahre früher als geplant. Für 2025 nimmt sich Vorstandschef Stefan Klebert weitere Steigerungen vor, wie Gea am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die Aktionäre können sich für 2024 auf eine höhere Dividende freuen. Drohende Zölle aus den USA machen Klebert keine Angst.

Oracle verfehlt Börsenerwartungen



AUSTIN - Der Software-Konzern Oracle hat im vergangenen Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Der Umsatz im Ende Februar abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal stieg um sechs Prozent auf 14,13 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt aber eher mit 14,39 Milliarden Dollar gerechnet.

Wenig Reiselust: Fluglinie Delta streicht Gewinnziel zusammen - Aktie fällt

ATLANTA - Knappe Reisebudgets machen der US-Fluggesellschaft Delta für das laufende Quartal einen Strich durch die Rechnung. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie - eine in den Vereinigten Staaten und für Analysten wichtige Finanzkennziffer - dürfte nur noch bei 30 bis 50 Cent liegen, teilte die Konkurrentin von United Airlines und American Airlines am Montag überraschend mit. Noch Mitte Januar hatte Delta-Chef Ed Bastian ein Quartalsergebnis je Aktie zwischen 70 Cent bis 1 Dollar in Aussicht gestellt. Die Aktie brach im nachbörslichen Handel um mehr als ein Zehntel ein.

Weitere Meldungen



-Siemens-Healthineers-Chef bleibt bis 2031

-Henkel will eine Milliarde Euro in Aktienrückkauf stecken -Bauzinsen schießen wegen geplantem Milliarden-Schuldenpaket hoch -Flughäfen nehmen nach Warnstreiks wieder Betrieb auf

-Musk: Große Cyberattacke gegen X

-Boom im Deutschland-Tourismus setzt sich im Januar fort -VW-Vorstand verzichtet auf elf Prozent seines Gehalts -Volkswagen-Konzern fährt mittelfristiges Investitionsbudget zurück -Verdi-Chef: Haben im Tarifkonflikt lange Luft

-Schweiz jetzt größte Containerschiff-Nation der Welt

-Gerry Weber stellt Insolvenzantrag

-ROUNDUP: Audi-Betriebsrat kündigt Widerstand gegen Stellenabbau an -Nun beschlossen: Varta enteignet Kleinanleger

-Expertin: Vorteile von Supermarkt-Apps überschätzt

-Bier-Sponsor kehrt zum DFB zurück

-Immer mehr Online-Käufe von Medikamenten

-ROUNDUP/Wehrbeauftragte: Bundestag sollte zügig über Wehrdienst entscheiden -Carsharing-Angebote in immer mehr Städten in Deutschland -Verbraucher geben weniger Geld für Computerspiele aus -VW-Chef Blume verdient 10,35 Millionen Euro

-Viele Unternehmen klagen weiterhin über langsames Internet -Manchester United will neues Megastadion bauen

-Verunglückter Tanker hatte 220.000 Barrel Kerosin geladen°

