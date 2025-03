BSW klagt in Karlsruhe auf Neuauszählung der Wahl

(neu: Details)



BERLIN (dpa-AFX) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht zieht wegen des knapp verpassten Einzugs in den Bundestag vor das Bundesverfassungsgericht, um eine neue Auszählung der Wählerstimmen zu erreichen. Eine BSW-Sprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Antrag sei am Dienstag in Karlsruhe eingereicht worden, sagte sie.

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte der dpa den Eingang einer entsprechenden Verfassungsbeschwerde mit Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Das BSW plant nach eigenen Angaben weitere Klagen im Laufe der Woche.