BREMER Projektentwicklung errichtet B OFFICE in Bochum / Im zweiten Quartal 2025 starten die Arbeiten im Innovationsquartier MARK 51°7 (FOTO)

Bochum (ots) - Die BREMER Projektentwicklung GmbH hat die Baugenehmigung für das

B OFFICE im Innovationsquartier MARK 51°7 in Bochum erhalten. Der Baubeginn ist

für das zweite Quartal 2025 geplant. Ein Teil der Mietflächen ist bereits

vergeben - auch die BREMER Projektentwicklung GmbH sowie die BREMER Rhein-Ruhr

selbst werden in das Gebäude einziehen. Noch stehen rund 3.080 m² flexibel

aufteilbare Büroflächen zu Beginn des vierten Quartals 2026 zur Verfügung. Die

exklusive Vermarktung übernimmt CUBION Immobilien AG.



Mit dem B OFFICE schafft die BREMER Projektentwicklung ein zukunftsweisendes

Bürogebäude, das auf die veränderten Anforderungen moderner Arbeitswelten

reagiert. Digitalisierung und flexible Arbeitsmodelle erfordern Räume, die

Innovationen, Zusammenarbeit und Wohlbefinden fördern. "Unser Bürokonzept des B

OFFICE passt perfekt zu MARK 51°7 - wir schaffen flexibel nutzbare Flächen für

Kreativität, Networking und kollaboratives Arbeiten", sagt Bernd Jungholt,

Geschäftsführer der BREMER Projektentwicklung GmbH. "Weil wir von unserem

Konzept überzeugt sind, ziehen wir selbst in Teilflächen ein."





