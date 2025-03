Feuerfrei aus allen Rohren: Rheinmetall nicht zu stoppen!

Rheinmetall wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber 2 Prozent unter dem vom Unternehmen ermittelten Konsens liegt, so Morgan Stanley in einer Gewinnvorschau.

Der Umsatz im Bereich Waffen und Munition wird voraussichtlich um 57 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro steigen, während für den Bereich Fahrzeugsysteme ein Anstieg um 48 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro erwartet wird. Für die Energiesysteme wird dagegen ein Umsatzrückgang um 2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Rheinmetall-Aktie ist seit Jahresbeginn um über 80 Prozent gestiegen. Kann die Rallye weitergehen?

Die Analysten von Berenberg zählen zu den großen Optimisten unter den Marktexperten. So hat die Privatbank ihr Kursziel für Rheinmetall deutlich angehoben, von 750 auf 1.410 Euro, und ihr Buy-Rating bekräftigt. Es sei an der Zeit "nachzuladen", schreibt Analyst George McWhirter in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur europäischen Rüstungsbranche mit zahlreichen Kurszielerhöhungen.

Auch die DZ Bank hat ihr Kursziel für die Aktien von Rheinmetall von 1.080 auf 1.380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihr Rating für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.208 Euro beibehalten.

Die Marktstimmung ist positiv für Rheinmetall gestimmt. Die aktuelle Put-Call-Ratio für Rheinmetall liegt bei einem Wert von 0,49. Ein Wert unter 1 bedeutet, dass weniger Puts als Calls gehandelt werden. Die Marktteilnehmer sind in der Mehrheit bullish zu Rheinmetall eingestellt.

Die Preise für Optionen auf die Rheinmetall-Aktie deuten darauf hin, dass der Markt eine Kurssteigerung um 13 Prozent bis zum übernächsten Freitag erwartet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 1.160EUR auf Tradegate (11. März 2025, 16:13 Uhr) gehandelt.

