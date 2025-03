Führende Medienvertreter der Welt verfolgen Chinas „Zwei Sitzungen" mit großer Aufmerksamkeit

BEIJING, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von Xinhuanet: Die Präsidenten und Chefredakteure der wichtigsten Medienorganisationen auf der ganzen Welt verfolgen aufmerksam die Entwicklungen in Chinas „zwei Sitzungen", die einen wichtigen Einblick in Chinas Entwicklungsfahrplan für 2025 geben.

Wong Chun Wai, Vorsitzender der Malaysian National News Agency (Bernama):

Die „zwei Sitzungen" sind definitiv sehr wichtig. Sie wurde von der ganzen Welt beobachtet, denn China ist für die Welt sehr wichtig.

Benjamin Mgana, Chefredakteur für Auslandsnachrichten bei der Zeitung The Guardian in Tansania:

Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit wird die Art und Weise, wie China neue Wachstumsziele festlegt und erreicht, direkte Auswirkungen auf die globale Wirtschaftslandschaft haben.

Osama Al-Saeid, Chefredakteur der ägyptischen Zeitung Al-Akhbar:

Mit gezielter Planung, einer starken Führung und der Unterstützung durch die Bevölkerung hat China zahlreiche Hindernisse und Herausforderungen überwunden und sich zu einer der bedeutendsten Volkswirtschaften der Welt entwickelt.

HI-TECH

Ali M. Ali, Geschäftsführer der News Agency of Nigeria:

Dank der Importe aus und der Zusammenarbeit mit China sind Elektrofahrzeuge auf den Straßen Nigerias zu sehen, und die Solarenergie wird im ganzen Land gefördert.

Radomir Diklic, Direktor der serbischen Nachrichtenagentur Beta:

China wird diese parallele Entwicklung fortsetzen – es wird der Welt seine besten Innovationen anbieten und gleichzeitig die besten globalen Fortschritte absorbieren. Jedes ernsthaft geschäftlich orientierte Land sollte China als Partner und nicht als Gegner betrachten.

Benjamin Mgana, Chefredakteur für Auslandsnachrichten bei der Zeitung The Guardian in Tansania:

In den letzten Jahren hat China die technologische Innovation weiter vorangetrieben, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), grüne Energie, neue Energiefahrzeuge und Halbleiter.

AUSWÄRTSPOLITIK

Ruslan Kenjaev, stellvertretender Chefredakteur der usbekischen Zeitung Narodnoe Slovo (Wort des Volkes):

Die Belt and Road Initiative (BRI) brachte den zentralasiatischen Ländern die dringend benötigte Verbesserung der Infrastruktur. Die im Rahmen der Initiative geplante Eisenbahnlinie China-Kirgisistan-Usbekistan würde die Logistik in der Region verbessern und ihren Stellenwert in der globalen Lieferkette erhöhen.

Wong Chun Wai, Vorsitzender der Malaysian National News Agency (Bernama):

Im Jahr 2024 habe ich so viele Reisen nach China unternommen. Ich habe tatsächlich den Überblick verloren, wie oft ich dort gewesen bin. Durch diese Politik der Reiseerleichterung für die Menschen auf beiden Seiten wurden die zwischenmenschlichen Beziehungen gestärkt.

Mudassar Iqbal, stellvertretender Direktor von Associated Press of Pakistan:

China hat mit verschiedenen Ländern Freihandelsabkommen unterzeichnet und die Zölle gesenkt, was die Handelszusammenarbeit zwischen den Ländern verbessert hat; außerdem hat es die Vorschriften für ausländische Investitionen gelockert.

