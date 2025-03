Börsenstart USA - 11.03. - Dow Jones schwach -1,42 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 41.345,16 PKT und fällt um -1,42 %.

Top-Werte: Salesforce +0,61 %, Walmart +0,55 %, Amazon +0,26 %, NVIDIA -0,01 %, Microsoft -0,15 %

Flop-Werte: Verizon Communications -7,48 %, Walt Disney -4,13 %, McDonald's -3,66 %, IBM -3,38 %, Chevron Corporation -3,06 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 19.314,85 PKT und fällt um -0,64 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,98 %, Palantir +4,45 %, MongoDB Registered (A) +3,54 %, AppLovin Registered (A) +3,32 %, Broadcom +2,52 %

Flop-Werte: GLOBALFOUNDRIES -7,33 %, ON Semiconductor -6,05 %, Paccar -5,56 %, Biogen -4,96 %, Old Dominion Freight Line -4,85 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:46) bei 5.562,00 PKT und fällt um -1,06 %.

Top-Werte: Southwest Airlines +10,86 %, United Airlines Holdings +5,89 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,98 %, Super Micro Computer +4,75 %, Palantir +4,45 %

Flop-Werte: Teradyne -20,87 %, Moderna -8,92 %, Verizon Communications -7,48 %, Skyworks Solutions -7,02 %, Oracle -6,44 %