Trump kündigt Kanadiern höhere Stahl- und Aluminium-Zölle an US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada mit zusätzlichen hohen Zöllen belegen. Er habe seinen Handelsminister angewiesen, auf solche Einfuhren von dort Zölle von weiteren 25 Prozent zu erheben, so dass der Gesamtzoll …