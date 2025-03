Kupferpreis mit beeindruckender Stärke. Schnäppchenjagd bei Kupferaktien?

Ein schwacher US-Dollar stützt im Allgemeinen die Edelmetall- und Rohstoffpreise. In der aktuellen Phase schwächelt der Greenback sogar gewaltig. Der für die Bewertung so wichtige US-Dollar-Index musste zuletzt die wichtige Unterstützung von 104 Punkten aufgeben. Aktuell nähert sich der Index dem Bereich von 103 Punkten. Noch Anfang Februar hatte der US-Dollar-Index den Fokus auf die 110 Punkte gerichtet. Ein Ausbruch über die 110 Punkte hätte der damaligen Greenbackrallye einen weiteren Schub gegeben. Doch es kam anders. Derzeit ist jedoch eher mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 100 Punkten zu rechnen. Ob dieses Szenario tatsächlich eintreten wird und Kupfer, Gold, Silber & Co. so weiteren Rückenwind bekommen, könnte sich bereits kurzfristig entscheidenden. In den nächsten Tagen stehen in den USA noch wichtige Preisdaten zur Veröffentlichung an. Zudem wirft der Fed-Entscheid am nächsten Mittwoch (19. März) bereits seine Schatten voraus.

Zusammengefasst – Kupfer vor Preissprung

Der markante Preisbereich 4,6 US-Dollar / 4,7 US-Dollar hält Kupfer noch fest. Noch kann sich der Preis nicht entscheidend lösen. Sollte das Unterfangen jedoch gelingen, könnte es rasch in Richtung 5 US-Dollar und darüber hinausgehen. Die fundamentale Gemengelage ist ambivalent. Preistreibenden Faktoren (Stichwort US-Dollar) stehen preisbelastende Faktoren (Stichwort: Damoklesschwert Zölle) gegenüber. Umso erstaunlicher ist die robuste Verfassung des Kupferpreises. Der Markt will trotz Belastungen offenkundig weiter nach oben. Während der Kupferpreis sich unverändert überaus robust präsentiert, geraten die Aktien der Kupferproduzenten immer stärker unter Druck. Ist die Zeit reif, eine Schnäppchenjagd zu starten?

Beispiel Kupfer-Goldproduzent Hudbay Minerals

Seit geraumer Zeit begleiten wir an dieser Stelle die Aktie des kanadischen Kupfer- und Goldproduzenten Hudbay Minerals. Ambivalente Zahlen für 2024 und ein etwas enttäuschender Produktionsausblick auf 2025 setzten der Aktie zuletzt zu.

Möglicherweise wirkt sich vor dem Hintergrund der Zolldrohungen Trumps auch der Umstand belastend aus, dass Hudbay Minerals zwar über exzellente Kupferminen verfügt, sich diese aber außerhalb der USA befinden. Die überaus interessanten und in den USA gelegenen Kupferprojekte der Kanadier befinden sich noch in der Entwicklung. Aus charttechnischer Sicht gleicht die Aktie aktuell einem gerupften Huhn. Der Verlust der eminent wichtigen Unterstützungszone 7,0 US-Dollar / 6,6 US-Dollar droht. Sollte es dazu kommen, könnte es für Hudbay Minerals rasch in Richtung 6,0 US-Dollar gehen. Auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 5 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Spätestens ein derartiger Rücksetzer würde Hudbay Minerals allerdings unter antizyklischen Aspekten sehr interessant machen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

