Keyfactor präsentiert weltweit erste Lösung zum Risikomanagement von Zertifikaten

Cleveland, Ohio (ots) - Keyfactor (https://www.keyfactor.com/) , Marktführer im

Bereich digitales Vertrauen für moderne Unternehmen, kündigt heute, im Vorfeld

der Keyfactor Tech Days (https://www.keyfactor.com/events/tech-days-2025/) , die

bevorstehende Einführung von Command Risk Intelligence an - der weltweit ersten

Lösung zum Risikomanagement von Zertifikaten. Die neue Lösung ermöglicht einen

bislang nicht erreichten Einblick in jedes verwendete Zertifikat und hilft

Teams, zertifikatsbezogene Risiken proaktiv zu erkennen und anzugehen - bevor

sie den Geschäftsbetrieb negativ beeinträchtigen können.



Während der Entwicklung der neuen Risk Intelligence-Lösung stellte das

Keyfactor-Team fest, dass die häufigsten Zertifikatsrisiken

(https://www.keyfactor.com/command-risk-intelligence-report) für die

Online-Präsenz eines Unternehmens Zertifikate mit langer Lebensdauer,

Zertifikate ohne Schlüsselverwendung, Zertifikate mit negativen Seriennummern

und nicht autorisierte Domainnutzungen sind.





Genau hier wird nun bald Command Risk Intelligence ins Spiel kommen:- Verbesserte Übersicht mit Advanced Discovery: Durch die Erweiterung derbestehenden Command Discovery-Funktionalität von Keyfactor mit der weltweitgrößten Internet-Zertifikatsdatenbank erhalten Nutzer einen vollständigenÜberblick über alle bekannten und unbekannten Zertifikate.- Einblicke in die Zertifikatsrisiken und die Risikobehebung: Durch dieBereitstellung einer dynamischen Risikobewertung mit Risikodetails könnenTeams nachvollziehen, warum ihre Zertifikate aktuell mit Risiken behaftetsind, und Maßnahmen zur Behebung dieser Risiken im Zeitverlauf nachverfolgen.- Handlungsfähige Informationen für priorisierte Abhilfemaßnahmen: Nutzer könnendurch integrierte Such- und Automatisierungsfunktionen direkt aus KeyfactorCommand heraus Maßnahmen zur Behebung von Risiken ergreifen, Abläuferationalisieren und - auf Basis der Risiken - eine Priorisierung bei derBehebung sicherstellen.Mit den Fähigkeiten von Command Risk Intelligence lässt sich eine breite Palettevon PKI- und Zertifikatsrisiken identifizieren und bewerten und so die Grundlagefür den Aufbau eines robusten digitalen Fußabdrucks schaffen - auch inZusammenhang mit der Umstellung auf Post-Quantum-Kryptografie (PQC).