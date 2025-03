Novo Nordisk: Wer macht das Rennen? – Das Original oder Generika?

Zwei bekannte Produzenten von Generika reiben sich schon die Hände. Wenn Ende 2026 der Patentschutz für Semaglutid von Novo Nordisk in Kanada, Brasilien und China ausläuft, wollen sie pünktlich in diesen Ländern mit einem Nachahmer-Produkt zur Stelle sein. Die Rede ist von Hikma und Sandoz.

Der Pharmakonzern wurde 1978 von Samih Darwazah in Jordanien gegründet mit dem Ziel, hochwertige Medikamente für die Menschen bereitzustellen, die sie benötigen. Heute ist Hikma ein globales Pharmaunternehmen, das generische und spezialisierte Arzneimittel entwickelt, herstellt und vertreibt.

Das Unternehmen bietet ein Portfolio von über 800 Produkten an, darunter injizierbare und orale Generika, Marken-Generika sowie spezialisierte Produkte. Mit 29 Produktionsstätten weltweit, darunter 13 von der US-amerikanischen FDA und 12 von der EMA inspizierte Anlagen, stellt Hikma sicher, dass ihre Medikamente den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. ​

Hikma beschäftigt rund 9.500 Mitarbeiter und ist in Nordamerika, Europa und der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) tätig. In der MENA-Region ist Hikma das drittgrößte Pharmaunternehmen nach Umsatz.

Die Pläne laufen

Die Financial Times berichtete, dass Hikma in Verhandlungen steckt, um eine Generika-Version von Ozempic und Wegovy zu entwickeln. Hikma ist in der Branche kein Neuling: Erst im Dezember brachte das Unternehmen in den USA eine generische Version von Liraglutid auf den Markt. Dieses Medikament wird von Novo Nordisk unter den Namen Victoza und Saxenda zur Behandlung von Diabetes bzw. Gewichtsverlust vertrieben. Allerdings gilt Liraglutid als weniger wirksam als Semaglutid, das zwei- bis dreimal stärkere Abnehmerfolge erzielt und nur wöchentliche statt tägliche Injektionen benötigt.

​

Schweizer verhandeln schon

Sandoz ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Generika und Biosimilars mit Sitz in Basel, Schweiz. Gegründet 1886 von Alfred Kern und Edouard Sandoz als Chemiefirma Kern & Sandoz, entwickelte sich das Unternehmen von der Herstellung von Farbstoffen hin zur pharmazeutischen Forschung und Produktion. ​

1996 fusionierte Sandoz mit Ciba-Geigy zur Novartis AG, wobei der Name Sandoz zunächst für frei verkäufliche Arzneimittel verwendet wurde. 2003 reaktivierte Novartis die Marke Sandoz, um alle Generika-Aktivitäten des Konzerns unter diesem Namen zu bündeln. ​

Im August 2022 kündigte Novartis an, Sandoz als eigenständiges Unternehmen abzuspalten, um sich auf patentgeschützte Medikamente zu konzentrieren. Diese Abspaltung wurde am 4. Oktober 2023 abgeschlossen, wodurch Sandoz erneut als unabhängiges Unternehmen an der Schweizer Börse notiert ist.

"Kanada ist unser Testmarkt"

Auch die Schweizer arbeiten gerade fleißig daran, den Wegfall des Patentschutzes sofort mit einem Nachahmer-Produkt zu bedienen. Die Nachfrage in Kanada ist riesig – nur in den USA werden die zwei Spritzen öfters genutzt. Erstklassige Aussichten, um mit einem Abnehm-Generikum Erfolge zu feiern. "Kanada wird unser erster Testmarkt sein", sagte Sandoz-Chef Richard Saynor gegenüber der Schweizer Zeitung Tages-Anzeiger. Saynor plant, das neue Medikament direkt nach Patentablauf bereitzustellen.

Auswirkungen für Novo Nordisk

Die Einführung von generischen Adipositas-Medikamenten in den genannten Ländern dürfte die Preise spürbar senken. Die Analysten von AlphaValue rechnen damit, dass die Behandlungen um 50 bis 80 Prozent günstiger sein könnten als die Originalpräparate, während die FDA den Preisunterschied sogar auf 80 bis 85 Prozent schätzt.In Europa und den USA setzen Gesundheitssysteme und Versicherer bereits Maßnahmen ein, um den Zugang zu den teuren, nicht-generischen Behandlungen einzuschränken. In den USA liegt der Listenpreis für einen Monatsvorrat Wegovy derzeit bei über 1.300 Dollar.

Mit dem Patentablauf wird die Nachfrage voraussichtlich weiter steigen, da Adipositas weltweit ein großes Problem darstellt. Novo Nordisk betrachtet das Ende der Patente als "natürlichen Teil des Lebenszyklus pharmazeutischer Produkte" und betont, dass das Unternehmen kontinuierlich an "neuen Molekülen, Kombinationen und Formulierungen" arbeitet – sowohl durch eigene Forschung als auch durch externe Partnerschaften. Die beiden wichtigsten Medikamente des Unternehmens bleiben in Europa und den USA noch bis 2031 beziehungsweise 2032 patentgeschützt.

Mein Tipp: Anleger sollten einfach mal nüchtern die Fakten betrachten. Bei Novo Nordisk werden Gegenwind und Unsicherheiten durch den Wegfall des Patentschutzes in wichtigen Ländern größer. Zudem hat der mögliche Nachfolger von Semaglutid in der aktuellen Studienphase nicht so gut abgeschnitten wie erwartet.

Patienten, die mit dem experimentellen Wirkstoff CagriSema behandelt wurden, erzielten nach 68 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 15,7 Prozent, während die Placebo-Gruppe lediglich 3,1 Prozent verlor, wie Novo Nordisk in einer zweiten Phase-3-Studie mitteilte. An der Studie nahmen insgesamt 1.206 Patienten teil.

Allerdings blieb das Ergebnis hinter dem angestrebten Ziel eines 25-prozentigen Gewichtsverlusts zurück, das der Pharmakonzern noch im November während einer Telefonkonferenz zur Gewinnentwicklung in Aussicht gestellt hatte.

Anstatt sich jetzt zu fragen, wann Novo Nordisk wieder in der Spur ist, schauen wir uns die andere Seite der Medaillie an. Experten gehen davon aus, dass der Markt für Gewichtsverlust-Medikamente ein enormes Volumen von 80 bis 140 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen könnte – mit weiterem Wachstumspotenzial, da die Möglichkeiten dieser Therapien bei Weitem noch nicht ausgeschöpft sind.

Hikma und Sandoz stehen jetzt in den Startlöchern, mit Ablauf des Patentschutzes in Kanada, Brasilien, Indien und China mit Generika sich ihren Teil vom Kuchen zu sichern. Ich mache mir daher keine Gedanken darum, wann der Kurs von Novo Nordisk anzieht, sondern schaue, welche Aktie mir aktuell besser gefällt: Sandoz oder Hikma.

Sandoz ist dreimal so groß wie Hikma und eine feste Größe in Euro. Hikma ist weniger bekannt, bietet mit einem KGV von 12 und einer Dividendenrendite von fast drei Prozent die etwas besseren Fundamentaldaten.

Jetzt liegt es an Ihnen. Für welche Aktie schlägt ihr Herz? Die Aussichten sind für beide Konzerne gut.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

