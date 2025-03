Oracle leiden unter Zahlen und Ausblick - Chartbild getrübt

BlackZock schrieb gestern 11:41

auf jeden Fall haben wir jetzt schon bei SAP die stärkste Korrektur seit dem Bärenmarkt-Jahr 2022. Mit 12 Prozent seit dem letzten Verlaufshoch.



SAP wird wohl auch Opfer des auslaufenden KI-Trades sein. Der ja Mitte Februar abrupt zuende ging.



Selbst bei guten Zahlen von Oracle heute abend ist nicht gesagt, dass Oracle steigen wird; momentan sieht man oft eher die Tendenz, dass bei Tech-Unternehmen selbst gute Zahlen zum Ausstieg genutzt werden. Andererseits, es ist wie immer bei sowas schlicht und einfach nicht vorhersehbar. Wenn die Algos irgendwas sehen bei den Oracle-Zahlen was sie nicht mögen, dann kann die Aktie von jetzt auf gleich 10 Prozent fallen. Eine positive Reaktion dürfte dem gegenüber im jetzigen Umfeld wohl eher verhalten ausfallen.



Den Kursverlauf von SAP heute vormittag sehe ich vor allem erstmal als ein In-Deckung-Gehen. Halt genau weil man Auswirkungen der Oracle-Zahlen auf SAP befürchtet.





Summa summarum - für eine Korrektur sind wir schon recht weit nach unten gelaufen für SAP-Verhältnisse. Bleibt es dabei, dann dürfte die Aktie bald wieder zulegen. Aber wenn nicht, dann könnte SAP einen ähnlichen Verlauf nehmen wie Nvidia. Die Zeit des leichten Geldverdienens mit SAP dürfte so oder so erst einmal vorbei sein.