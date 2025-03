Dax lässt kräftig nach - Gegenwind aus den USA

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 22.329 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start drehte der Index am frühen Nachmittag ins Minus.



"Die Investoren warten auf positive Handelssignale aus den USA, da sich die europäischen Finanzmärkte nicht vollständig von den US-Finanzmärkten loslösen können", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Viel zu hoch sind die weiterhin vorhandenen Korrelationen und Abhängigkeiten beider Wirtschaftsräume. `Hustet die Wall Street, bekommt der Dax einen Schnupfen`, war mal ein geläufiger Spruch an den Börsen dahingehend", erklärte der Analyst.





