Globale Börsen im Sinkflug: Dow Jones und DAX mit deutlichen Verlusten

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 22.327,33 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,17%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der bei 28.536,34 Punkten notiert und um 1,33% gefallen ist. Der SDAX steht bei 15.124,95 Punkten und hat einen Rückgang von 1,06% zu verzeichnen. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, zeigt sich mit einem Minus von 0,77% bei 3.684,28 Punkten etwas stabiler. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks sieht die Lage nicht besser aus. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 41.351,12 Punkten und hat mit einem Minus von 1,41% den größten Verlust unter den betrachteten Indizes. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, notiert bei 5.564,72 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 1,01%. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein klarer Abwärtstrend, wobei der Dow Jones die stärksten Verluste hinnehmen muss, während der TecDAX die geringsten Einbußen verzeichnet.Anleger reagieren offenbar besorgt auf die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und geopolitischen Unsicherheiten, was sich in den fallenden Kursen widerspiegelt.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.59% an, gefolgt von MTU Aero Engines mit 2.98% und Rheinmetall, das um 2.95% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet BASF einen Rückgang von -4.29%, während Daimler Truck Holding mit -5.41% und Henkel VZ mit einem Minus von -10.24% die größten Verluste im DAX hinnehmen mussten.Im MDAX sticht Redcare Pharmacy mit einem beeindruckenden Plus von 10.00% hervor. HENSOLDT folgt mit 4.72% und Delivery Hero mit 2.36%.PUMA verzeichnet einen Rückgang von -5.40%, während TRATON mit -7.14% und HelloFresh mit einem signifikanten Minus von -17.89% die Flopwerte im MDAX anführt.Im SDAX sind Amadeus FiRe mit 3.73%, Vossloh mit 3.38% und Kloeckner mit 2.82% die stärksten Performer.Die Flopwerte im SDAX sind NORMA Group mit -4.91%, SAF-HOLLAND mit -5.03% und Nagarro, das um -6.54% fiel.HENSOLDT führt auch im TecDAX mit 4.72%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 2.33% und Nordex mit 2.30%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Formycon mit -3.38%, SILTRONIC AG mit -4.99% und Nagarro, das ebenfalls -6.54% verlor.Im Dow Jones sind Amazon mit 1.08%, Salesforce mit 0.89% und Microsoft mit 0.71% die besten Performer.Apple verzeichnet einen Rückgang von -3.85%, gefolgt von Walt Disney mit -4.42% und Verizon Communications, das um -7.08% fiel.Im S&P 500 sticht Southwest Airlines mit 8.84% hervor, gefolgt von Super Micro Computer mit 7.02% und CrowdStrike Holdings Registered (A) mit 6.96%.Skyworks Solutions verzeichnet einen Rückgang von -5.82%, während Bio-Techne mit -6.55% und Verizon Communications mit -7.08% die größten Verluste im S&P 500 hinnehmen mussten.