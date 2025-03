Drei Initiativen aus Deutschland machen einen Unterschied (FOTO)

Heidelberg (ots) - Reckitt engagiert sich weltweit für eine sauberere und

gesündere Welt. Der jetzt veröffentlichte globale Social Impact Investment

Report 2024 beleuchtet die Fortschritte des Unternehmens im letzten Jahr in

Bezug auf soziale und ökologische Verantwortung weltweit und würdigt drei

Initiativen aus Deutschland, die einen wichtigen Beitrag leisten.



In 2024 erreichte Reckitt mit seinen Social Impact Initiativen 9,5 Millionen

Menschen in 56 Ländern - das ist das stolze Ergebnis des nun erschienenen

Reports. Seit 2020 hat das Unternehmen, bekannt für führende Gesundheits- und

Hygienemarken, das Leben von 29 Millionen Menschen positiv beeinflusst.





Ob Händewaschen mit Sagrotan Seifen oder sicherer Sex mit Durex - dasProduktportfolio von Reckitt schützt, heilt und pflegt seit über 180 Jahren füreine sauberere und gesündere Welt. Reckitt investiert mit dem Fight for AccessFund den Gegenwert von 1 % des bereinigten operativen Gewinns* in sozialeProjekte, die den Zugang zu Gesundheit und Hygiene verbessern.Reckitts Social-Impact-Strategie stützt sich auf drei Säulen: Verhaltensänderungdurch starke Marken wie Sagrotan und Durex, die Förderung sozialenUnternehmertums und innovative Finanzierungsmodelle. Um diese Ziele zuerreichen, setzt Reckitt auf starke Partnerschaften mit NGOs und Regierungen.Auch die Mitarbeiter engagieren sich aktiv in Employee Resource Groups wie demPurpose Council und Freiwilligenarbeit, um einen positiven Beitrag zu leisten.Mit dem Programm "Give Time" ermöglicht Reckitt allen Mitarbeitenden sich zweiTage pro Jahr bei voller Bezahlung an relevanten Social Impact Projekten zubeteiligen.Reckitts Engagement für eine sauberere und gesündere Welt zeigt sich sowohl inProjekten in Schwellen- und Entwicklungsländern, die lebensveränderndeVerbesserungen in Hygiene und Gesellschaft bewirken, als auch in vielfältigenlokalen Initiativen in Deutschland. Diese drei Projekte aus Deutschland macheneinen Unterschied:Der Purpose Council: Werteorientierte Unternehmenskultur aktiv gestaltenDer Purpose Council, bestehend aus freiwillig, engagierten Mitarbeitendenverschiedener Abteilungen, treibt das gesellschaftliche Engagement von Reckittvoran. Der Council organisiert jährlich ein umfassendes Programm mitvielfältigen Initiativen, das auf den fünf Säulen Wohlbefinden, Vielfalt &Inklusion, soziale Wirkung, Nachhaltigkeit und Brand Purpose basiert.Durch die Zusammenarbeit mit rund 20 Partnern und NGOs leistet beispielsweiseder einmal im Jahr stattfindende Community Day einen messbaren positiven Beitragzur Gemeinschaft. Zahlreiche weitere Anlässe wie Clean-Up Days und Social