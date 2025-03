H.I.G. Capital erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Protos S.p.A.

Mailand, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) - H.I.G. Capital ("H.I.G."), ein

führendes globales alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten

Kapital von 67 Mrd. USD, freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner

verbundenen Unternehmen die Übernahme von Protos S.p.A. ("Protos" oder das

"Unternehmen"), einem führenden unabhängigen technischen Beratungsunternehmen,

abgeschlossen hat. Die Investition von H.I.G. erfolgt in Partnerschaft mit dem

derzeitigen Management des Unternehmens.



Protos hat seinen Hauptsitz in Rom und weitere Büros in Mailand und Genua. Das

Unternehmen bietet technische Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen an,

darunter Inspektionen und Zertifizierungen. Das multidisziplinäre Team aus

Ingenieuren und Fachleuten des Unternehmens liefert in allen Projektphasen

maßgeschneiderte Lösungen und garantiert seinen Kunden dabei technische

Kompetenz, Unabhängigkeit und Transparenz. Protos' branchenübergreifende

Expertise unterstützt Investoren, Finanzinstitute, Vermögensverwalter,

Entwickler und Versicherungsgesellschaften in den Bereichen Infrastruktur,

Energie, Immobilien und Finanzdienstleistungen.







Italien, kommentierten: "Protos ist ein Branchenführer auf dem schnell

wachsenden Markt für technische Beratung, einem Markt, der von langfristigen

Trends in den Bereichen Energiewende, Infrastrukturerneuerung und immer

strengeren regulatorischen Anforderungen angetrieben wird. Das Unternehmen

verfügt über eine klare Wettbewerbsposition, anerkanntes technisches Know-how

und ein attraktives Geschäfts- und Finanzmodell. Wir freuen uns darauf, sein

Wachstum in Italien und im Ausland zu unterstützen."



Franco Masera, Chairman, und Luca Mazzoni, Deputy Chairman von Protos, fügten

hinzu: "Die Partnerschaft mit H.I.G. wird unseren Wachstumskurs weiter

beschleunigen und unsere Position als führender italienischer Akteur im Bereich

der technischen Beratung stärken. Wir sind davon überzeugt, dass H.I.G. der

ideale Partner ist, um das Managementteam zu unterstützen, und freuen uns auf

die nächsten Phasen des Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens."



Informationen zu Protos



Protos hat seinen Hauptsitz in Rom und weitere Büros in Mailand und Genua. Das

Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an technischen Beratungsleistungen,

einschließlich technischer, umweltbezogener und ESG-Beratungsleistungen. Das

Unternehmen bietet Due-Diligence-Dienstleistungen, Inspektionen und

Zertifizierungsaktivitäten in akkreditierten Kontexten, Seite 2 ► Seite 1 von 2





