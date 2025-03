Trump: Warum er den Handelskrieg verliert - Dollar, Aktien, Rezession!

Donald Trump wird den Handelskrieg verlieren - weil er die schlechtesten Karten in diesem Handelskrieg hat! Paradoxerweise hat Trump zu Selenskyi genau das gesagt: er könne nicht gewinnen, weil er nicht die Karten dafür habe. Der erste Grund, warum der Zoll-Präsident nicht gewinnen kann: die Amerikaner sind auf diesen Handelskrieg nicht vorbereitet - und sie sehen nicht ,was sie davon zu gewinnen haben. Anders etwa als Kanada: die Kanadier wissen spätestens nach der heutigen Zoll-Attacke von Trump, wofür sie kämpfen: es geht um ihre Unabhängigkeit - demenstprechend sind sie bereit, Schmerzen in Kauf zu nehmen. Anders die Amerikaner: wenn der aufgeblasene US-Aktienmarkt - dessen Marktkapitalisierung das Achtfache der welteiten Nummer 2 China beträgt - weiter crasht, werden die US-Bürger und vor allem die Eliten immer mehr Wohlstand verlieren. Und: kein Land importiert so viel wie die USA, demensprechend sind die Konsumenten in den USA der große Verlierer. Das wird gerade Trumps Anhänger, die häufig nicht zur Elite des Landes gehören, hart treffen..

1. Aktienmärkte zahlen jetzt den Preis für das Ego von Donald Trump

2. Erst Inflation, dann Trump-Zölle: Geringverdiener in USA unter Druck

