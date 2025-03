Börsen Update USA - 11.03. - US Tech 100 stark +0,89 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:49) bei 41.722,45 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: NVIDIA +4,88 %, Boeing +4,22 %, Salesforce +1,86 %, Amazon +1,75 %, Unitedhealth Group +0,50 %

Flop-Werte: Verizon Communications -7,51 %, McDonald's -3,53 %, Nike (B) -3,31 %, Walt Disney -3,13 %, IBM -2,91 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 19.611,70 PKT und steigt um +0,89 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +9,52 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +8,25 %, MongoDB Registered (A) +8,18 %, Palantir +7,55 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +7,15 %

Flop-Werte: GLOBALFOUNDRIES -6,26 %, Old Dominion Freight Line -5,74 %, Biogen -5,00 %, Paychex -4,69 %, Paccar -4,60 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:52) bei 5.624,99 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Southwest Airlines +13,53 %, United Airlines Holdings +10,57 %, Super Micro Computer +9,06 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +8,25 %, Palantir +7,55 %

Flop-Werte: Teradyne -15,59 %, Verizon Communications -7,51 %, Jack Henry & Associates -6,58 %, Bio-Techne -6,47 %, Moderna -6,10 %