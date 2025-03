PUMA - Aktie im Rampenlicht - 11.03.2025

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,86 % geändert.

Handelsspannungen und starke Schwankungen der Wechselkurse lassen den Sportartikelkonzern Puma vorsichtig auf das laufende Jahr schauen. Zwar dürfte der Umsatz 2025 währungsbereinigt im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, …

PUMA blickt mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2025: Während geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen den Umsatz bremsen, verspricht das "nextlevel"-Programm neue Chancen.

PUMA SE steps into 2025 with a strategic vision, navigating economic hurdles and geopolitical shifts with calculated precision. Anticipating modest sales growth and strategic cost management, PUMA aims to enhance its financial performance. With a …