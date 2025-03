Neue Hubschraubergeneration für die ADAC Luftrettung (FOTO)

München (ots) -



- Gemeinnützige Rettungsdienstorganisation Erstkunde der neuen H140

- Vereinbarung über den Kauf von fünf Maschinen auf der Verticon unterzeichnet

- Neue Maschine maßgeschneidert auf die Bedürfnisse für den Rettungsdienst

- Weiterentwicklung mit Expertise aus 1,3 Millionen Einsätzen der ADAC

Luftrettung

- Weiteres Kapitel der langjährigen Partnerschaft mit Airbus Helicopters



Die ADAC Luftrettung treibt vor dem Hintergrund der Veränderungen im

Rettungsdienst die Modernisierung und Erweiterung ihrer Flotte voran - und hat

heute auf der weltgrößten Hubschraubermesse Verticon in Dallas, Texas, einen

weiteren Grundstein zur Sicherstellung der notfallmedizinischen Versorgung in

Deutschland gelegt: Die gemeinnützige Rettungsdienstorganisation mit

Geschäftsführer Frédéric Bruder und Airbus Helicopters mit CEO Bruno Even

unterzeichneten im Anschluss an die offizielle Vorstellung der neuen

Hubschraubergeneration H140 eine Vereinbarung über den Kauf von fünf Maschinen

des neuen Modells. Der Einsatz in der Luftrettung ist für 2028 geplant.

Zusätzlich wird die Flotte der fliegenden Gelben Engel um drei weitere

Rettungshubschrauber des bisherigen Typs H135 sowie einer H145 ergänzt.





