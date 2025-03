Trump will vielleicht noch diese Woche mit Putin reden

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will nach der Bereitschaft der Ukraine zu einer Waffenruhe nun schnell mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reden - vielleicht noch diese Woche. Das sagte Trump vor dem Weißen Haus. Er hatte erst allgemein über Gespräche mit Putin gesprochen, auf die Frage einer Journalistin, ob noch in dieser Woche, sagte Trump: "Ich denke so, ja." Er hoffe, dass Putin auch einer Feuerpause zustimmen werde - und dies sei dann 75 Prozent des Weges./tm/DP/ngu