Wegweisende KI-gestützte Innovationen

PX501V mit Edge-KI: Intelligenz in Echtzeit

NÜRNBERG, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- RuggON, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und ein führender Anbieter von robusten mobilen Computerlösungen, ist stolz, seine Teilnahme an der Embedded World 2025 bekannt zu geben. RuggON wird eine Reihe von fortschrittlichen Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorstellen, darunter PX501V mit Edge-KI, VulcanX mit Vorwärts- und Rückwärtskollisionswarnung sowie Vulcan mit Driver Monitoring System (DMS). Diese Produkte der nächsten Generation wurden entwickelt, um die Sicherheit, Leistung und betriebliche Effizienz in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, der Logistik und der industriellen Automatisierung zu verbessern.

Das Herzstück der KI-Angebote von RuggON ist PX501V, eine eingebettete Lösung, die leistungsstarke Edge-KI-Funktionen integriert und die Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung in Echtzeit auf Geräteebene ermöglicht. Die Edge-KI-Technologie der PX501V-Lösung ermöglicht es Branchen wie der Fertigungsindustrie, der Automobilindustrie und dem IoT, intelligente Entscheidungen direkt an der Quelle zu treffen, wodurch Latenzzeiten reduziert, Reaktionszeiten verbessert und die Abhängigkeit von der Cloud-Infrastruktur minimiert werden.

Diese vielseitige Plattform unterstützt eine Vielzahl von KI-Anwendungen, von der vorausschauenden Wartung in der Industrie bis zum intelligenten Verkehrsmanagement in vernetzten Fahrzeugen. Mit seinem robusten Design und seiner hohen Rechenleistung eignet sich die PX501V-Lösung perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen schnelle und präzise Entscheidungen für den betrieblichen Erfolg entscheidend sind.

VulcanX: Verbesserung der Fahrzeugsicherheit durch Vorwärts- und Rückwärtskollisionswarnung

VulcanX von RuggON ist eine hochmoderne Lösung zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit durch fortschrittliche Kollisionswarnsysteme. VulcanX ist mit einer Vorwärts- (Forwarder Collision Warning, FCW) und einer Rückwärtskollisionswarnung (Rear Collision Warning, RCW) ausgestattet und warnt den Fahrer, um das Unfallrisiko in komplexen Fahrsituationen zu verringern.

Anhand von Sensordaten in Echtzeit erkennt VulcanX Hindernisse und potenzielle Gefahren vor und hinter dem Fahrzeug und warnt den Fahrer, damit er entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Ob in engen Stadtgebieten oder auf Autobahnen, dieses System sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit und bietet eine zusätzliche Schutzschicht für Fahrer, Flottenbetreiber und Fußgänger.