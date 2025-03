Clarios erhält im dritten Jahr in Folge Auszeichnung als eines der ethischsten Unternehmen der Welt

GLENDALE, Wisconsin, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Energiespeicherlösungen, wurde von Ethisphere einmal mehr als eines der ethischsten Unternehmen weltweit ausgezeichnet. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem Clarios diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten hat, die das unermüdliche Engagement des Unternehmens für ethische Geschäftspraktiken, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung unterstreicht. Diese Anerkennung ist von besonderer Bedeutung, da weltweit nur 136 Unternehmen diese Auszeichnung erhalten haben, von denen wiederum nur sieben aus der Automobilindustrie stammen.

„Wir sind begeistert, dass wir zum dritten Mal in Folge als eines der ethischsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet wurden", sagte Mark Wallace, Präsident und Geschäftsführer von Clarios. „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Engagement und die Integrität unserer fast 18.000 Teammitglieder weltweit. Ihr Einsatz für unsere Grundwerte und ethischen Standards treibt unsere Mission voran, nachhaltige und innovative Energielösungen zu schaffen."

Der von Ethisphere durchgeführte Bewertungsprozess ist sowohl streng als auch umfangreich und umfasst über 240 Prüfpunkte, die Praktiken zur Unterstützung einer soliden Ethik und Compliance, Unternehmensführung, eine Kultur der Ethik, ökologische und soziale Auswirkungen sowie Initiativen zur Unterstützung einer starken Wertschöpfungskette umfassen. Diese Daten werden einer weiteren qualitativen Analyse durch die Expertengruppe von Ethisphere unterzogen, die jedes Jahr Tausende von Stunden mit der Prüfung und Bewertung der Bewerbergruppe verbringt.

Die Anerkennung durch Ethisphere unterstreicht die Bemühungen von Clarios, eine Kultur der Ethik und Integrität zu fördern. Die Initiativen des Unternehmens in den Bereichen Nachhaltigkeit, Compliance und Unternehmensführung haben in der Branche Maßstäbe gesetzt. „Clarios beweist immer wieder, dass hohe ethische Standards und geschäftlicher Erfolg Hand in Hand gehen", sagte Erica Salmon Byrne, geschäftsführende Vorstandsvorsitzende und Chefstrategin von Ethisphere. „Sein Engagement für ethische Vorzüglichkeit dient als Inspiration für andere Unternehmen."

„Die Ernennung zu einem der ethischsten Unternehmen der Welt ist nicht nur eine Anerkennung vergangener Leistungen, sondern auch eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung und Einhaltung höchster ethischer Standards. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht unser Engagement für die Förderung einer Kultur der Integrität und der ethischen Exzellenz", so Mark Wallace weiter.

Informationen zu Clarios

Clarios ist der weltweit führende Anbieter von fortschrittlichen Niederspannungsbatterietechnologien für die Mobilität. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben fast alle Fahrzeugtypen an und sind heute in einem von drei Autos auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Beschäftigten in über 100 Ländern bieten wir unseren Aftermarket- und OEM-Partnern fundiertes Fachwissen und Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie Komfort für den Alltag. Wir sind dem Planeten gegenüber verpflichtet und setzen konsequent auf Nachhaltigkeit – indem wir die besten Nachhaltigkeitspraktiken fördern und uns in unserer Branche dafür einsetzen. Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass 100 % unserer verkauften Produkte recycelbar sind und recyceln in unserem Netzwerk stündlich 8.000 Batterien. Clarios ist ein Portfoliounternehmen von Brookfield.

Informationen zu Ethisphere

Ethisphere ist die weltweite Autorität bei der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken, die den Charakter eines Unternehmens, das Vertrauen des Marktes und den Geschäftserfolg fördern. Das Programm World's Most Ethical Companies von Ethisphere zeichnet herausragende Leistungen aus, bietet über die Business Ethics Leadership Alliance (BELA) eine Gemeinschaft von Branchenexperten und hebt Trends und Best Practices im Bereich Unternehmensintegrität hervor. Ethisphere bietet auch datengestützte Bewertungen, Beratung und Benchmarking mit den Praktiken der World's Most Ethical Companies. Weitere Informationen finden Sie unter https://ethisphere.com.

Foto − https://mma.prnewswire.com/media/2638829/Clarios_Wins_Ethical_Company_Award.jpg

Logo − https://mma.prnewswire.com/media/2573556/Clarios_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/clarios-erhalt-im-dritten-jahr-in-folge-auszeichnung-als-eines-der-ethischsten-unternehmen-der-welt-302399060.html