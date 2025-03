RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE nach Veröffentlichung der Ziele für dieses Jahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Prognosen des Sportartikelkonzerns in puncto Umsatz und operatives Ergebnis lägen deutlich unter den Markterwartungen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine größte Sorge gelte dabei dem sehr schwachen Umsatzziel, das auf Probleme bei der Marken- beziehungsweise Produktdynamik hindeute. Insofern stehe die jetzt verkündete Prognose im Widerspruch zu den jüngsten positiven Aussagen des Managements zu den Sneakern SpeedCat, Palermo und Monstro./la/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 15:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 15:12 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,98 % und einem Kurs von 26,60EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2025, 22:12 Uhr) gehandelt.





