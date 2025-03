About You durch Secunet im SDax ersetzt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinehändler About You fliegt im Zuge der Übernahme durch Zalando raus aus dem Nebenwerte-Index SDax . Weil der Streubesitz bei den Hamburger nun unter 10 Prozent liege, solle das Unternehmen durch den T-Sicherheitsdienstleister Secunet ersetzt werden, teilte die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. am Dienstagabend mit.

Die Umsetzung tritt am Montag, 24. März, in Kraft. Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.