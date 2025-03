Dobrindt Sind in guten Gesprächen mit den Grünen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich optimistisch gezeigt, dass Union und Grüne in der Diskussion über das geplante milliardenschwere Verteidigungs- und Infrastrukturpaket noch zueinander finden. "Wir sind in guten Gesprächen", sagte …