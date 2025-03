Boehringer Ingelheim kooperiert mit Veeva bei der Einführung der „One Medicine Platform"

Top-20-Biopharma nutzt die Veeva Development Cloud, um die Entwicklung von Therapien für derzeit unheilbare Krankheiten zu beschleunigen

INGELHEIM, Deutschland und BARCELONA, Spanien, 12. März 2025 /PRNewswire/ -- Heute haben Boehringer Ingelheim und Veeva Systems (NYSE: VEEV) den Start der One Medicine Platform von Boehringer bekannt gegeben, die auf der erfolgreichen Implementierung der Veeva Development Cloud basiert. Sie kündigten erstmals die Zusammenarbeit mit One Medicine im März 2022 an. Die einheitliche Plattform führt Daten und Prozesse aus den Bereichen Klinik, Regulierung und Qualität zusammen und ermöglicht Boehringer, seine Produktentwicklung zu rationalisieren. Mit der One Medicine Platform kann Boehringer Daten nahtlos funktionsübergreifend verbinden, die Effizienz von Studien und die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen optimieren und die Bereitstellung neuer Medikamente zur Behandlung derzeit unheilbarer Krankheiten beschleunigen.