BC.GAME ESPORTS erweitert sein Angebot

Das taktische FPS-Spiel Counter-Strike 2 (CS2) ist eines der populärsten esports-Spiele der Welt und zieht internationale Teams an, die um Preisgelder in Millionenhöhe kämpfen. Das BC.GAME ESPORTS Team besteht aus den CS2-Profis jkaem (Norwegen), nawwk (Schweden), Cypher (UK), pr1metapz (Deutschland) und Nexa (Serbien). Mit ihrem gemeinsamen Können und ihrer Erfahrung ist das Team in der Lage, in der CS2-Runde um Preise zu kämpfen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2024 hat BC.GAME ESPORTS bereits die Euproleague S17 Championship und die United21 S23 Championship gewonnen und sich für die IEM Dallas 2025 qualifiziert. Bei der IEM Dallas 2025 Europe Closed Qualifier belegte jkaem von BC.GAME ESPORTS den zweiten Platz in der Spielerbewertung (1,43), was die außergewöhnliche Form des Teams unterstreicht.

Der 30-jährige jkaem, der als Team Rifler fungiert, hat über 190.000 Follower und ein CS2 K/D (Kill/Death)-Verhältnis von 1,23. Vier Teammitglieder haben ein positives K/D-Verhältnis, das durch die Krönung zum Meister der Euproleague Saison 17 noch verbessert wurde.

Der frühe Erfolg des BC.GAME ESPORTS Teams legt ein starkes Fundament für weitere Turniere im Jahr 2025 und unterstützt gleichzeitig die umfassenderen Ziele von BC.GAME, Krypto und E-Sports zu integrieren. Durch die Verbreitung dezentraler Spielökonomien will BC.GAME neue Erfahrungen für Spieler und Fans gleichermaßen ermöglichen.

Neben der Unterstützung des CS2-Kernteams im Laufe des Jahres plant BC.GAME ESPORTS die Expansion in weitere E-Sports-Titel und die Zusammenarbeit mit globalen Teams und Turnierveranstaltern. Damit will sie sich als die einflussreichste E-Sports-Marke in der Web3-Ära etablieren.

Informationen zu BC.GAME ESPORTS

BC.GAME ESPORTS wurde 2024 gegründet und ist eine E-Sports-Organisation, die sich der globalen Markenentwicklung und dem Aufbau authentischer Verbindungen mit der Gaming-Community verschrieben hat. Sein CS2-Team, das aus fünf der weltbesten Counter-Strike 2-Spieler besteht, hat bereits erste Turniererfolge erzielt. Mit der Expansion von BC.GAME ESPORTS in andere Sportarten wird das Gründungsteam durch weitere Spieler ergänzt, die um Top-Preise kämpfen und eine neue Generation von Spielern inspirieren werden.

