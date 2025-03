Manganese X Energy Corp. erhält positive Ergebnisse aus der Studie zur Erzsortierung in Vorbereitung auf die Vormachbarkeitsstudie

Montreal, Quebec – 12. März 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das „Unternehmen“ oder „Manganese X“) freut sich, positive Ergebnisse der vorläufigen Phase-1-Erzsortierstudie von ABH Engineering Inc. bekannt zu geben, die an Probenmaterial durchgeführt wurde, das aus der Manganlagerstätte Battery Hill des Unternehmens in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, Kanada, gewonnen wurde.