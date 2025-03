STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Bundeswehr/Personal:

"Die Bundeswehr knotet sich mit ihren Vorschriften selbst die Schnürsenkel zusammen. Denn eigentlich ist das Interesse an der Bundeswehr gestiegen. Im Wehrbericht wird der Fall eines Seiteneinsteigers im Cyberbereich genannt. Obwohl der Bedarf für solche speziellen Verwendungen besonders hoch ist, konnte man ihn nicht in die Truppe aufnehmen. Es fehlte eine Planstelle. Im Klartext: Es scheiterte an einer Mischung aus fehlendem Geld und starrer bürokratischer Logik. Nicht nur hier wird deutlich: Es braucht Personal, vor allem aber muss das System der Bundeswehr so reformiert werden, dass man Menschen flexibel einstellen und halten kann. Die Bürokratie darf nicht zusätzlich zum Sicherheitsrisiko werden."