Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zur Neuorientierung der Welt "Nürnberger Nachrichten" zur Neuorientierung der Welt: "Es ist in der internationalen Politik kaum anders als in der Medizin. Wenn sich eine Engstelle in den Gefäßen gebildet hat, dann wird ein Bypass gelegt. Genau das müssen die vernünftigen …