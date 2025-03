Pressestimme 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Merz' Anbiedern an die Grünen "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Merz' Anbiedern an die Grünen: "So ist die unter 30 Prozent gerutschte Union an die auf 16,4 Prozent abgeschmierte SPD gefesselt. Und bis zur möglichen Wahl zum Kanzler ist Merz auch noch an die Grünen gekettet, ohne …