DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur US-Wirtschaft:

"Über Monate schienen sich die Märkte in einer Art Trance zu befinden. Völlig losgelöst von allen politischen und geopolitischen Verwerfungen, die längst historische Dimensionen angenommen hatten, eilten sie von Rekord zu Rekord. Das Ende einer regelbasierten Welthandelsordnung, das ausgerechnet der Präsident der westlichen Führungsmacht mit Macht vorantreibt, womöglich längst besiegelt hat? Egal, wird schon nicht so schlimm werden, dachten sich die Finanzmarktteilnehmer. Jetzt erleben die Börsen einen Realitätsschock. Und der war überfällig. Selten wurde in den USA Wirtschaftspolitik so gegen den ökonomischen Konsens und Sachverstand betrieben wie unter dem neuen Präsidenten. Ironie der Geschichte: Vielleicht sind es am Ende die Märkte, die ihn zumindest halbwegs auf den Pfad der ökonomischen Vernunft zurückbringen."