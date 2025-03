GEGEN den SELLOFF: Renk „nachladen“, Barrick Gold positiv, Desert Gold Aktie vor Vervielfachung?

Sichere Häfen Gold und Rüstung? Zwar konnte der Goldpreis vom Selloff am Montag erst mal nicht profitieren. Dennoch häufen sich in dem Sektor die Kaufempfehlung. Bei Desert Gold halten Analysten eine Vervielfachung für möglich. Derzeit würde die Aktie noch mit einem Worst-Case-Szenario bewertet werden, dabei hätte sich die Realität in Westafrika deutlich verbessert. Davon profitiert auch Barrick Gold. Die UBS rät zum Kauf und erwartet eine steigende Goldproduktion. Könnte dazu eine Übernahme von Desert Gold beitragen? Trotz der massiven Kurssteigerungen der vergangenen Wochen, halten sich Rüstungsaktien im Selloff gut. Bei Renk steigt das Kursziel und die Aktie könnte aus Sicht von Analysten noch mal deutlich zulegen.Lesen sie den Artikel hier weiter