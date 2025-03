Mehr E-Bikes in Deutschland als gedacht

In der Folge ist der Bestand von E-Bikes in Deutschland im vergangenen Jahr auf 15,7 Millionen Stück angewachsen. Das sind gut drei Millionen Räder mehr, als bei der Fortschreibung früherer Prognosen seit dem Jahr 2014 angenommen wurde.

Einschließlich der Fahrräder ohne Motor ist der Bestand in Deutschland damit auf rund 89 Millionen Stück angewachsen. Trotzdem kamen in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 4 und 5 Millionen neue Fahrzeuge dazu. Details zu Verkauf und Produktion will der Verband am Mittwoch bekanntgeben./ceb/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bike24 Holding Aktie Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,41 % und einem Kurs von 1,340 auf Lang & Schwarz (11. März 2025, 22:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bike24 Holding Aktie um +22,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,97 %. Die Marktkapitalisierung von Bike24 Holding bezifferte sich zuletzt auf 59,40 Mio.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000Euro was eine Bandbreite von +49,25 %/+49,25 % bedeutet.