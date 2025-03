Rheinmetall auf Rekordkurs: Umsatz und Gewinn explodieren, aber ...

Das Ergebnis je Aktie betrug 16,51 Euro nach 12,32 Euro im Vorjahr.

Auftragsbestand auf Rekordniveau

Ein weiterer Meilenstein: Der Auftragsbestand ("Backlog") kletterte um 44 Prozent auf 55 Milliarden Euro – ein deutliches Zeichen für die anhaltend hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Wert noch bei 38,3 Milliarden Euro.

Anleger profitieren – Dividende kräftig erhöht

Auch für die Aktionärinnen und Aktionäre gibt es Grund zur Freude. Der Dividendenvorschlag liegt bei 8,10 Euro je Aktie und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 5,70 Euro.

Prognose 2025: Wachstum geht weiter

Der Ausblick bleibt optimistisch: Rheinmetall erwartet für das Jahr 2025 ein weiteres kräftiges Wachstum mit einem Umsatzplus von 25 bis 30 Prozent. Die operative Marge soll sich mit rund 15,5 Prozent auf einem stabil hohen Niveau einpendeln.

Die Aktie startet mit einem leichten Plus in den heutigen Handel an der Frankfurter Börse. Im frühen Handel am Mittwoch notiert sie bei 1.161 Euro (Stand: 08:09 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion