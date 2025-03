Handelskrieg eskaliert Trumps Stahlzölle treten in Kraft – Europa schlägt zurück Die von US-Präsident Trump angekündigten Importzölle auf Stahl und Aluminium treten heute in Kraft. Handelspartner auf der ganzen Welt sind betroffen. Auch die Europäische Union ist betroffen und kündigt Gegenzölle an.