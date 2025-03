Huawei gewinnt 33 Medienpreise

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Barcelona, Spanien, 12. März 2025 (ots/PRNewswire) - Huawei-Produkte ist mit 33internationalen Medienpreisen ein großer Gewinner auf dem MWCSpanien war vom 3. bis 6. März (Pekinger Zeit) Gastgeber des diesjährigen MobileWorld Congress (MWC 2025), der größten und einflussreichstenMobilfunkveranstaltung der Welt. Das Technologieunternehmen Huawei war einwichtiger Teilnehmer der Veranstaltung und erhielt 33 internationaleMedienauszeichnungen für eine Vielzahl von Produkten, darunter HUAWEI Mate XT |ULTIMATE DESIGN, HUAWEI Mate 70 Pro, HUAWEI MatePad Pro13,2 Zoll, HUAWEI WATCHGT 5 Pro, HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH D2 und HUAWEI FreeBuds Pro 4.Dieses beeindruckende Ergebnis unterstreicht die führende Position von Huawei inden Bereichen intelligente Geräte, Gesundheit und Fitness sowie digitaleKreation.Als innovatives Unternehmen und Vorreiter im Bereich der faltbaren Telefoneverdankt Huawei seine exklusiven Marktvorteile seinen umfassendenF&E-Kapazitäten und einem Innovationsgrad, den kein anderes Unternehmen bietenkann. Im dritten Quartal 2024 trugen die Verkäufe der faltbaren Telefone vonHuawei zu einem beeindruckenden Anteil von 85 % des Marktsegments der faltbarenTelefone mit einem Preis von 10.000 CNY und zu einem Anteil von 41,0 % desgesamten Marktes für faltbare Telefone in China bei und festigten damit diePosition des Unternehmens als Marktführer. Die Markteinführung des HUAWEI MateXT | ULTIMATE DESIGN, des ersten kommerziellen dreifach faltbaren Smartphonesauf dem Markt, hat neue Maßstäbe gesetzt und die Erwartungen der Nutzer an einintelligentes Gerät erweitert. Dieses außergewöhnliche Flaggschiff von Huaweiist ein vielseitiges Gerät, das den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenenBildschirmmodi unterstützt und eine neue Ära für dreifach faltbare Smartphoneseinläutet, indem es hochmoderne Materialien, ultimative Handwerkskunst undpatentierte Technologien integriert.XMAGE, die exklusive Marke für mobile Bildgebung von Huawei, bietet modernsteTechnologien, mit denen Benutzer die Freuden und Stimmungen des Alltagseinfacher denn je einfangen können. Die bahnbrechende Ultra Chroma XMAGE Kamera,die erstmals auf dem HUAWEI Mate 70 Pro vorgestellt wurde, arbeitet fehlerfreimit 1.500.000 Spektralkanälen, um Farbdetails selbst in komplexen Umgebungenintelligent zu erkennen und anzupassen und so sicherzustellen, dass jederFarbton naturgetreu wiedergegeben wird. Die hauseigene KI-Bewegtbildfunktionsorgt für kreative Aufnahmen, die Spaß und Spannung in die Fotografie bringen.Intelligente Wearables sind ein starker Treiber für das Wachstum desEndkundengeschäfts von Huawei. Die HUAWEI WATCH GT 5 Pro, unterstützt durch das