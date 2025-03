Stahlhändler Klöckner will trotz weiterem Verlustjahr stabile Dividende zahlen

rabajatis schrieb 03.02.25, 14:36

Ich meine es heisst immer Nordamerika und nicht USA. Und damit sind die USA und Mexiko gemeint. Die jüngsten Akquisitionen waren in Mexiko und wurden damit begründet, das man von Mexiko aus den US-Markt beliefert. Da könnten mindestens Abschreibungen drohen, weil die angenommenen Perspektiven durch die heftigen Zölle so nicht mehr haltbar sind.



Ein Statement vom Unternehmen welche Konsequenzen sie erwarten oder sich schlimmstenfalls ergeben könnten, wäre jetzt nicht schlecht. Es wäre zumindest angebracht angesichts der historisch negativen Entscheidung der USA Regierung. Immerhin hatte Trump in seiner ersten Amtszeit eine Freihandelszone mit Mexiko und Kanada vereinbart und diese als den besten Handelsdeal aller Zeiten bezeichnet, von dem die USA profitieren würden. Das wird auch bei den Investitionen von KlöCo eine Rolle gespielt haben. Nun hat er sein eigenes Werk zertreten und bringt neben schon vielen Menschen auch viele Unternehmen in Existenzängste.