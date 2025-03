VW-Tochter Porsche kappt Mittelfristprognose - Weiter schwieriges Umfeld

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG wird wegen des schwierigeren Umfelds für die kommenden Jahre vorsichtiger. "Langfristig halten wir an unserer grundsätzlichen Ambition von mehr als 20 Prozent Konzernumsatzrendite fest", sagte der neue Finanzchef Jochen Breckner am Mittwoch laut Mitteilung. "Mittelfristig streben wir wegen des herausfordernd bleibenden Umfelds 15 bis 17 Prozent an." Bisher hatte die Stuttgarter VW-Tochter in diesem Zeithorizont zwischen 17 und 19 Prozent gesehen. Vergangenes Jahr war die operative Marge von 18,0 auf 14,1 Prozent abgerutscht, weil vor allem die Geschäfte in China schwach laufen. Dieses Jahr dürften es wie bereits bekannt wegen Investitionen in neue Modelle und Umbaukosten nur 10 bis 12 Prozent Marge werden./men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 110,4 auf Lang & Schwarz (12. März 2025, 07:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +6,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,18 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 22,47 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,3800 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -31,68 %/+27,53 % bedeutet.