Curve Energy Corp. und Lot 49 Capital Corp. unterzeichnen endgültige Vereinbarung über Zusammenschluss und Börsennotierung an der TSX Venture

Vancouver, BC / Access Newswire / 11. März 2025 / Curve Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Curve“) und Lot 49 Capital Corp. („Lot 49“) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine endgültige Vereinbarung (die „endgültige Vereinbarung“) über den Zusammenschluss der beiden Unternehmen (die „Transaktion“) getroffen haben, die eine umgekehrte Übernahme (Reverse Takeover Transaction - „RTO“) von Lot 49 darstellt. Die Transaktion ist so strukturiert, dass die Notierung des zusammengeschlossenen Unternehmens an der TSX Venture Exchange („TSXV“) erleichtert wird.

Die Transaktion wird voraussichtlich im Rahmen einer dreiseitigen Fusion gemäß den Bestimmungen des Business Corporations Act (British Columbia) abgeschlossen, bei der eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lot 49 („SubCo“) mit Curve fusioniert. Alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von SubCo und Curve werden nach der Fusion sofort im Verhältnis 1:1 gegen Stammaktien von Lot 49 („Lot 49-Aktien“) eingetauscht.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion beabsichtigt Lot 49, ausstehende Schulden in Höhe von ca. 138.722 $ durch die Ausgabe von Lot-49-Aktien zu begleichen und eine Finanzierung durch Zeichnungsscheine mit einem Bruttoerlös von ca. 250.000 $ abzuschließen, wobei diese Zeichnungsscheine bei Abschluss der Transaktion in Lot-49-Aktien umgewandelt werden können. Nach Inkrafttreten der vorgeschlagenen Schuldentilgung und der Zeichnungsscheinfinanzierung wird erwartet, dass unmittelbar vor Abschluss der Transaktion etwa 2.954.478 Lot-49-Aktien im Umlauf sein werden. Darüber hinaus beabsichtigt Curve, vor Abschluss der Transaktion eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 750.000 $ abzuschließen, sodass nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich etwa 124.982.673 Lot-49-Aktien an die Aktionäre von Curve ausgegeben werden, wodurch die Aktionäre von Curve Eigentümer von etwa 97,7 % des resultierenden Emittenten werden.

Im Rahmen der Transaktion werden der derzeitige Vorstand und das Managementteam von Lot 49 durch das bestehende Führungsteam von Curve ersetzt, wodurch die Kontinuität der strategischen Vision und der operativen Umsetzung von Curve gewährleistet wird.

„Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt mit Lot 49 zu gehen und Curve Energy für Wachstum und Innovation im Bereich der Kraftstoff- und Raffinerietechnologie zu positionieren“, sagte der CEO von Curve, Peter Joyce. „Unser Fokus liegt weiterhin auf der Weiterentwicklung firmeneigener grüner Chemielösungen, die die maritime Kraftstoffindustrie transformieren und gleichzeitig für mehr Nachhaltigkeit im gesamten Kraftstoffmarkt sorgen.“