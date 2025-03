DAX droht Trendwende

Die wilde Achterbahnfahrt der letzten Wochen setzt sich unvermindert fort, an der entscheidenden Schaltmarke bei 22.320 Punkten hin zu einem Verkaufssignal zurück auf 21.513 Zähler stoppte der DAX und konnte im nachbörslichen Handel dank eines leichten Rückenwinds aus den USA wieder etwas an Wert zulegen. Dennoch kann ein baldiges Short-Szenario mit einem Ziel bei 21.513 Punkten durch einen späteren Bruch der Schaltmarke noch nicht ausgeschlossen werden. Ein abrupter Trendwechsel könnte dagegen kurzzeitige Anstiegschancen an 22.800 Zähler eröffnen und die wilde Fahrt des DAX unvermindert fortsetzen. Als Belastungsfaktor könnte sich für den deutschen Aktienmarkt ein Scheitern der neuen Kreditaufnahme unter der alten Bundesregierung erweisen. Das Enttäuschungspotenzial würde in diesem Fall einen Abverkauf an der deutschen Börse klar begünstigen.

Aktuelle Lage