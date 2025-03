Henkel-Aktie angeschlagen, aber!

Obwohl Henkel die Markterwartungen für das Schlussquartal 2024 weitestgehend getroffen hatte, verhagelte ausgerechnet der Ausblick für das aktuelle Jahr die Stimmung bei den Anlegern. Diese schickten die Aktie prompt ins Minus und unmittelbar an die untere Begrenzung der seit dem Frühjahr 2024 laufenden Handelsspanne zwischen grob 68,95 und auf der Oberseite 78,26 Euro. Sollten die ergriffenen Gegenmaßnahmen bei Henkel nicht greifen und die Aktie weiter zurückfallen, würde sich hieraus sogar ein Handelsansatz auf der Unterseite mit einem vorläufigen Ziel bei 66,50 Euro eröffnen, darunter könnte eine überschießende Welle auf 64,50 Euro heranreichen. Auf der Oberseite müssten die Verlaufshochs aus Januar 2022 bei 78,26 Euro geknackt werden, damit Henkel an seine Märzhochs aus 2021 bei 86,30 Euro anknüpfen kann. Ein Verbleib in der bisherigen Schiebephase ist als neutral zu bewerten, könnte aber durch das beschlossene Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu einer Milliarde Euro angeheizt werden.

