WTI mit potenziellem Doppelboden

Das weiterhin hohe Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt gepaart mit einer schwachen Wirtschaft in China und möglichen Rezessionsängsten in den USA haben die Ölpreise zuletzt stark belastet, WTI fiel auf die Septembertiefs bei 56,29 US-Dollar zurück und versucht an dieser Stelle einen Doppelboden aufzubauen. Gelingt es demnach einen Tagesschlusskurs oberhalb von 67,55 US-Dollar zu etablieren, würde eine Bestätigung des Bodens folgen und könnte Aufwärtspotenzial zurück an 68,47 und darüber in den Bereich von 70,44 US-Dollar freisetzen. Entsprechend diesem Fahrplan könnte ein Long-Investment über das weiter unten vorgestellte Turbo Zertifikat eingegangen werden. Wird WTI dagegen auf der Unterseite weiter durchgereicht und fällt unter die Septembertiefs zurück, müsste das Kurstief aus Anfang Mai 2023 bei 63,51 US-Dollar als weitere Unterstützung einspringen.

Trading-Strategie: