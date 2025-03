Aktien Asien/Pazifik Verluste überwiegen - US-Stahl- und Aluzölle in Kraft An Asiens Aktienmärkten dominieren weiterhin Kursverluste das Bild. Diese hielten sich am Mittwoch aber erneut in Grenzen, obwohl die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent in …