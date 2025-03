Aktie noch nicht überteuert!

ThyssenKrupp ist ein vielseitiger Industriekonzern, der eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Durch die Drohung des US-Präsidenten Trump, den osteuropäischen NATO-Mitgliedern im Ernstfall nicht beizustehen, versetzte er den europäischen Teil der NATO in Panik. Als Folge werden in Europa die Rüstungsausgaben steigen, was auch ThyssenKrupp Marine Systeme Oberwasser verliehen hat. Analysten setzen diese Sparte mittlerweile im Wert mit den restlichen Sparten von Thyssen gleich. Die Marktteilnehmer goutierten dies mit Kurssteigerungen. Weiters tritt die SPD für eine vernünftige Politik für Stahl und für Wasserstoff ein, die das Klima schützt und gleichzeitig Industriearbeitsplätze in der Heimat erhält. So könne die Stahlproduktion als wirtschafts-, aber auch als verteidigungspolitische Kraft genutzt werden.

Die Aktien von ThyssenKrupp haben sich im großen Bild der letzten 10 Jahre stetig nach unten entwickelt. Dabei ist das Allzeittief bei 2,768 Euro mit dem 11. September 2024 zeitlich noch nicht so lange her. Der aktuelle steile Anstieg bringt die Notierung wieder auf ein Kursniveau zurück, welches zwischen Mitte Juni 2021 und Mitte März 2022 vorgeherrscht hat. Im Gegensatz zu Rheinmetall wurde die Rüstungskomponente bei ThyssenKrupp erst relativ spät von den Marktteilnehmern als Kurstreiber erkannt. Wenn auch der aktuell defizitären Stahlproduktion neue Relevanz verliehen wird, kann es für den Kurs weiter nach oben gehen. Durch die fundamentale Kennzahlenbrille betrachtet wird für den Zeitabschnitt der Geschäftsjahre 2024/25 bis 2026/27 wieder mit Gewinnen gerechnet. So soll der Gewinn pro Aktie in dieser Periode um rund 90 Prozent ansteigen und das erwartete KGV 2026/27 auf aktuell 7,11 senken. Das lässt die Schlussfolgerung einer fair bewerteten Aktie zu, auch wenn der Aktienkurs seit dem Allzeittief am 11. September des vergangenen Jahres um 207 Prozent gestiegen ist. Die Rally könnte unter Abwägung der Argumente noch weiterlaufen.

THYSSENKRUPP AG O.N. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs hat sich seit dem Allzeittief vom 11. September 2024 verdreifacht. Der Grund ist die Sparte ThyssenKrupp-Marine-Systeme. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MK16UE) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von ThyssenKrupp in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,91 profitieren. Das Ziel sei bei 9,86 Euro angenommen (3,46 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt rund 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 7,32 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,92 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK16UE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,05 – 2,06 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 6,42 Euro Basiswert: ThyssenKrupp AG KO-Schwelle: 6,42 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,506 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,46 Euro Hebel: 3,91 Kurschance: + 68 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Spotlight Update: Tesla Die am 12. Februar 2025 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN MJ985L auf eine fallende Aktie von Tesla zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short schloss am 11. März 2025 zum Briefkurs von 1,86 Euro und lag mit 98 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Open End Turbo Short auf ein neues Level bei 1,75 Euro nachziehen.

Tesla, Inc. (Tageschart in Euro)

