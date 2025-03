Brenntag fallen - Zahlen schwächer als erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Brenntag sind am Mittwoch nach der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftsentwicklung des Chemikalienhändlers abgerutscht. Kurz nach dem Handelsstart fielen sie um knapp ein Prozent auf 63,80 Euro.

Brenntag blickt nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang 2024 verhalten zuversichtlich auf das laufende Jahr. Für das operative Ergebnis (Ebita) peilt das Brenntag-Management 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro an und damit mindestens genauso viel wie im Vorjahr. Analysten erwarten einen Wert in der Mitte der Spanne. Bei den Zahlen für 2024 verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, will aber die Dividende mit 2,10 Euro je Aktie stabil halten.