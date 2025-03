Zölle auf Chinas Firmen abladen? Peking befragt Walmart

PEKING (dpa-AFX) - China hat im Zollstreit mit den USA laut Medienberichten Vertreter der US-Einzelhandelskette Walmart vorgeladen. Das berichteten chinesische Staatsmedien unter Berufung auf informierte Kreise. Das Handelsministerium und weitere Behörden wollten demnach in Peking über US-Medienberichte sprechen, wonach Walmart von seinen Zulieferern in China verlange, die Preise deutlich zu senken.

Ein dem chinesischen Staatsfernsehen nahestehender Kanal in den sozialen Medien sprach von einem "klaren Signal" an Walmart. Walmart würde die Kosten der Zölle auf chinesische Verbraucher und Hersteller abladen, hieß es in dem Beitrag.