So nachhaltig kaufen Deutsche wirklich ein (FOTO)

Frankfurt (ots) - Miete statt Kauf, Second-Hand aus dem Kleiderschrank statt

fabrikneu von der Stange, regionale Ernte statt weltumspannende Lieferwege.

Nachhaltiger Konsum im Food- und Non-Food-Sektor ist sowohl in der

Vertriebskommunikation als auch in der umwelt- und gesellschaftspolitischen

Debatte mit zahlreichen Schlagworten belegt. Doch werden diese Handlungsoptionen

von Konsumentinnen und Konsumenten auch wirklich eingefordert und am Point of

Sale zum relevanten Faktor? Und wie unterscheidet sich das Konsumverhalten in

Deutschland vom europäischen Durchschnitt? BearingPoint legt zu diesen Fragen

mit dem Sustainable Retail Observatory umfassende eigene Daten und

Schlussfolgerungen vor.



Während Bürgerinnen und Bürger von den Vorteilen eines nachhaltigen

Einzelhandels überzeugt sind, bleiben Endkundinnen und -kunden oft

preissensibel. Seit Jahren ist eine Diskrepanz zwischen den in Umfragen

geäußerten Absichten und dem tatsächlichen Kaufverhalten zu beobachten. Diese

Entfremdung hat dazu geführt, dass viele Marken bzw. Hersteller den Umfang ihrer

nachhaltigen Initiativen einschränken, ohne eine Ausweitung in Betracht zu

ziehen.







die Management- und Technologieberatung BearingPoint in Zusammenarbeit mit dem

französischen Meinungsforschungsinstitut ODOXA im Herbst 2024 eine europaweite

Befragung durchgeführt. Der besondere Fokus auf die deutsche Kundschaft im

Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie dem Vereinigten Königreich,

Frankreich, den Niederlanden und Italien zeigt, dass und wo in Deutschland noch

Potenzial für nachhaltigere Konsumentscheidungen besteht.



Vertrauen und Selbstwirksamkeit: Deutsche Konsumentinnen und Konsumenten im

Vergleich



Mit Blick auf die Frage nach der Relevanz von Nachhaltigkeitskriterien zeigen

die vorliegenden Umfrageergebnisse, dass 59% der Verbraucherinnen und

Verbraucher in Deutschland Nachhaltigkeitsaspekte bei ihren Kaufentscheidungen

berücksichtigen. Mit diesem Wert liegt die Bundesrepublik deutlich unterhalb des

europäischen Durchschnittswerts von 66%. Auch die Selbstwirksamkeit bei

Entscheidungen für nachhaltigen Konsum wird in Deutschland geringer

eingeschätzt: Während im europäischen Fünf-Länder-Durchschnitt knapp drei

Viertel (72%) der Befragten in dem Bewusstsein konsumieren, mit ihren

Entscheidungen Einfluss auf Fragen der Nachhaltigkeit nehmen zu können, sind es

in Deutschland 67%.



